След срещата с Тръмп! Путин заговори за мир

Владимир Путин коментира темата за постигане на мир с Украйна в Китай. Руският президент заяви днес, че постигнатото разбирателство с американския президент Доналд Тръмп по време на срещата им миналия месец в Аляска е открило път към мирно разрешаване на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.



Путин обсъди темата по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тиендзин, на която присъстваха и лидери от Индия, Централна Азия, Близкия изток, Южна и Югоизточна Азия.

Той подчерта значението на усилията на Китай и Индия за улесняване на разрешаването на украинската криза и добави, че разбирателството от руско-американската среща в Аляска също ще допринесе за този процес.

Путин допълни, че вече е започнала работа по реализацията на постигнатите договорки и ще предостави повече подробности по време на двустранни срещи с китайския президент Си Дзинпин и други държавни лидери.

Руският президент посочи, че за да бъде установен устойчив и дългосрочен мир, трябва да се обърне внимание на първопричините на конфликта, като според него една от тях е продължаващото усилие на Запада да включи Украйна в НАТО.

„Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за украинската криза“, изтъкна руският президент Владимир Путин в Китай по време на срещата на върха на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде Ройтерс.

Путин се надява, че „разбирателствата“, постигнати по време на разговорите с американския лидер Доналд Тръмп в Аляска, ще допринесат за уреждане на украинския конфликт.

