Силно земетресение люшна Турция. Хората изпаднаха в паника

Ново силно земетресение люшна Турция.

То беше регистрирано днес около 14:39 часа в района на Османие, град в Южна Турция, съобщи Си Ен Ен Тюрк.

Според турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации земетресението е било с магнитуд 4,1, като епицентърът му е бил в селището Сумбас на дълбочина около 7 км.

Трусът е предизвикал паника сред населението. Не се съобщава за поражения и пострадали.

Екипи следят ситуацията.

