Ще обесят ли Ерфан Солтани

За днес е планирана екзекуцията на 26-годишен мъж за участие в протестите в Иран, съобщи в. “Нешънъл”, позовавайки се на правозащитни организации.

Ерфан Солтани, жител на северния град Фардис, може да стане първият осъден на смърт заради участие в протестното движение. Той е арестуван в четвъртък, според базираната в Норвегия организация за правата на човека “Хенгау”, предава БТА.

Семейството на Солтани е било уведомено четири дни след ареста му, че екзекуцията е насрочена за 14 януари, се казва в изявление на “Хенгау”. В него се посочва, че смъртната присъда е била издадена след „бърз и непрозрачен“ съдебен процес, а Солтани е лишен от основни права, включително от достъп до адвокат.

“Иран Хюман Райтс”, друга независима организация за правата на човека със седалище в Осло, заяви, че Солтани не е бил представляван от адвокат и добави, че, доколкото ѝ е известно, не е бил проведен съдебен процес по неговия случай. Според организацията, иранските власти са определили протестиращите като бунтовници, терористи и агитатори, свързани с Израел и САЩ, което се наказва със смърт.

Иранските власти се заканиха да се справят „строго“ и чрез дела по бързото производство срещу протестиращите, гледани в специални клонове на революционните съдилища. Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени Еджеи заяви днес, че съдебните дела по бързото производство и екзекуциите на задържаните по време на общонационалните протести в страната ще бъдат ускорени, въпреки предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Иран е обхванат от повече от две седмици от национални протести. Те бяха предизвикани от кризата с покупателната способност, обезценяването на националната парична единица и влошаващи се икономически условия, но все повече се насочват към политическа промяна. Безредиците бележат най-голямото предизвикателство за режима от неговото създаване чрез Ислямската революция през 1979 г.

Иран обвинява за кръвопролитията в страната намесата на САЩ и това, което нарича израелски и подкрепяни от САЩ терористи. Държавните медии фокусираха вниманието си върху смъртта на представители на силите за сигурност, отбелязва "Нешънъл".

Запознати в Иран са съобщили на Euronews, че се опасява броят на жертвите да е значително по-висок, като са убити 15 000 иранци, след като режимът в Техеран е увеличил насилствените си мерки срещу демонстрациите през последните дни.

