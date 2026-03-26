Сериозна изненада. Къде се появи Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Саудитска Арабия, където ще проведе "важни срещи", съобщи самият той в социалната мрежа X.

"Пристигнах в Саудитска Арабия. Предстоят важни срещи. Оценяваме подкрепата и подкрепяме онези, които са готови да работят с нас за гарантиране на сигурността", написа украинският държавен глава.

Визитата идва на фона на активна дипломатическа роля на Рияд през последните месеци. Именно в Саудитска Арабия се проведоха контакти и разговори с участието на представители на Русия и САЩ, в опит за намиране на дипломатически изход от войната в Украйна.

Настоящата ситуация в Близкия изток обаче поставя под въпрос възможността на Рияд да играе ролята на посредник. Ескалацията на напрежението в региона и пряката ангажираност на редица държави променят приоритетите на Саудитска Арабия и ограничават пространството за дипломатическо посредничество.

На този фон визитата на Зеленски повдига въпроса какво може да предложи Киев, за да засили позициите си в отношенията с Рияд. Сред възможните направления е сътрудничество в сферата на сигурността, включително в областта на безпилотните технологии и системите за противодействие на дронове, където Украйна натрупа значителен практически опит по време на войната.

Официална информация за конкретните теми на разговорите не се съобщава, но посещението се разглежда като част от усилията на Киев да разшири международната си подкрепа в условията на усложнена геополитическа обстановка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com