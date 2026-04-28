Путин удари сериозно рамо на Иран

Иранският външен министър Абас Арагчи днес заяви, че приветства подкрепата на Русия за дипломацията и похвали силата на връзките между двете страни след среща с руския президент Владимир Путин вчера, предаде Ройтерс. Арагчи посочи, че скорошните събития са демонстрирали дълбочината на стратегическото партньорство между Техеран и Москва, предава vesti.bg.

Русия предложи посредничеството си, за да се опита да помогне за възстановяване на „спокойствието“ в Близкия изток след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, които Москва остро осъди.

Русия освен това многократно предложи да съхранява обогатения уран на Иран като начин за понижаване на напрежението, но САЩ отхвърлиха това предложение.

"Уважаеми господин министър, скъпи приятели, позволете сърдечно да ви приветствам този път в Санкт Петербург. Бих искал в началото на разговорите да отбележа, че миналата седмица получих послание от върховния лидер на Иран", каза руският президент в началото на срещата с иранската делегация, оглавявана от Арагчи и добави: "Бих искал да ви помоля да предадете най-искрените ми благодарности за това послание и да потвърдя, че Русия, също както и Иран, възнамерява да продължава нашите стратегически отношения".

"We will do everything that serves your interests, the interests of all the peoples... to achieve this peace as quickly as possible", says Russia's President Putin in meeting with Iran's FM Araghchi, reports Russian state media.



Путин заяви, че Русия се надява иранският народ да преодолее настоящия "труден период" и мирът да възтържествува.

"Разбира се, много се надяваме, че, водени от мъжество и от стремежа си за независимост, иранският народ под ръководството на новия си лидер ще преодолее този труден период на изпитания и мирът ще възтържествува", заяви руският лидер, цитиран от ТАСС.

Русия ще направи всичко в интерес на Иран и другите страни в региона, добави президентът Путин, цитиран от държавната информационна агенция РИА.

"От своя страна ще направим всичко, което отговоря на вашите интереси, на интересите на всички народи от региона за това този мир да бъде постигнат, колкото се може по-скоро. Добре знаете нашата позиция", каза руският президент.

"Виждаме колко мъжествено и героично се бори народът на Иран за своята независимост, за своя суверенитет", посочи Путин.

"Както правилно отбелязахте, пред целия свят бе доказано, че иранският народ благодарение на своята съпротива, своето мъжество и дух успешно се пребори срещу американските атаки и американската агресия. Иран издържа всичко това и ще устои и в бъдеще", каза той.

На свой ред, Арагчи благодари на Путин за подкрепата за Иран.

"Благодарни сме за твърдата и силна подкрепа за Иран", каза иранският първи дипломат. Той също така благодари на Путин за съболезнованията "във връзка с мъченическата гибел на покойния върховен лидер (аятолах Али Хаменей - бел. ТАСС). Арагчи изрази "отделна благодарност, за това, че руският лидер веднага е поздравил с назначаването му новият върховен лидер на Иран (аятолах Моджтаба Хаменей - бел. ТАСС)".

