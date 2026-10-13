Путин отсече. Кога спира войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин е готов да се върне към мирните преговори едва след като получи останалата част от Донбас, която все още се намира под украински контрол. Това съобщава "Ройтерс", позовавайки се на източник, близък до Кремъл.

Според събеседника на агенцията става дума за около 11% от територията на Донбас, която Москва все още не контролира. Путин иска да получи тези райони, за да може да представи резултата пред руското общество като победа.

Украйна категорично отхвърля възможността да отстъпи допълнителни територии на Русия. Киев обаче допуска, че замразяването на конфликта по сегашната фронтова линия би могло да послужи като основа за мирно споразумение.

Междувременно Съединените щати се надяват, че постигнатото миналата седмица споразумение за доставки на руски дизелово гориво за американския пазар може да помогне за възобновяването на тристранните преговори между Вашингтон, Москва и Киев.

Според друг източник на "Ройтерс" по време на среща с украински представители в Маями Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, е настоял Украйна да прекрати ударите срещу руските петролни рафинерии. Той е подчертал, че това е искане на американската администрация.

Замисълът на Вашингтон е бил да използва евентуалното прекратяване на украинските атаки и споразумението за дизеловото гориво като аргументи за нови отстъпки от страна на Москва.

"Идеята беше САЩ отново да се обърнат към Русия и да кажат: Виждате, че украинците спряха ударите, а ние ви предоставихме това споразумение. Сега е ваш ред да направите нещо", разказва един от източниците на агенцията.

Американският президент Доналд Тръмп междувременно заяви, че според него Путин има по-голямо желание да постигне споразумение от украинския президент Володимир Зеленски.

Тръмп посочи, че е необходимо Зеленски също да бъде убеден да приеме договореност. На въпрос дали Москва и Киев действително са се съгласили да спазват енергийно примирие, както по-рано твърдеше, американският президент отговори:

"Те се съгласиха. Знаете ли защо? Защото им казах: Трябва да се съгласите. Ето защо."

По-рано The Kyiv Independent съобщи, позовавайки се на свои източници, че представители на администрацията на Тръмп са оказали натиск върху висши украински военни и държавни служители да бъдат прекратени ударите срещу руската енергийна инфраструктура.

Според изданието Вашингтон е заплашил да спре обмена на разузнавателна информация и програмата PURL, чрез която европейските съюзници финансират закупуването на американско въоръжение за Украйна.