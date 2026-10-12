Яростен евродепутат каза присъдата на войната в Украйна

Най-бързият път за прекратяване на войната в Украйна не е в отстъпки, а в натиск над Москва, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след заседанието на европейските външни министри в Люксембург.

"Не е вярно, че е все по-трудно да одобряваме европейските санкции", добави тя и даде за пример днешното решение, с което бе приет най-многочисленият списък с руски лица и организации, срещу които бяха наложени ограничителни мерки.

"Би било по-добре да действаме единно със САЩ, според нас само натискът работи", посочи Калас.

По нейните думи Русия отговаря на облекчаването на санкциите от страна на Вашингтон с ожесточаване на ударите в Украйна и с екслация.

"Очевидно това не работи", обобщи тя.

Попитана как си представя победата в тази война, тя коментира, че Украйна трябва да определи това, посочва bTV. Калас съобщи, че има политическа подкрепа за предложението за налагане на забрана за влизане в ЕС на бивши руски бойци и за спиране на визите за руските туристи.

По нейните думи има все още открити допълнителни въпроси около тази стъпка, но посланието е за наличие на политическа воля.

Калас заяви, че ЕС продължава да обсъжда възможностите за предоставяне на запорираното руско имущество в полза на Украйна. Тя отбеляза, че Украйна изпитва недостиг на средства, а Русия изглежда не обмисля мир.

"Трябва да помогнем на Украйна да оцелее, най-логично е Русия да плати за причинените щети, затова въпросът за запорираното имущество продължава да се разглежда", поясни Калас.

Тя уточни, че държавите от ЕС трябва да споделят риска от подобно решение.

По повод ударите с дронове в Черно море Калас каза, че въпросът е бил обсъден и има нужда от цялостен подход, включително със санкции и назоваване на източника на тези действия, както и с по-добро споделяне на разузнавателни данни.