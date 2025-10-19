Промяна за кипърските турци. Нов президент. Първи думи на Ердоган

Председателят на Републиканската турска партия Туфан Ерхюрман спечели президентските избори в Северен Кипър, съобщи Хюриет.

Той взе 62,76% (87 137 гласа), побеждавайки действащия президент Ерсин Татар (35,81%, 49 714 гласа).

Висшият избирателен съвет обяви, че избирателната активност е била 64,87%, като са гласували 141 615 души.

Според коментаторите, това е победа за поддръжниците на федералното решение на кипърския конфликт с Гърция и ЕС.

Самият Ерхюрман обеща на избирателите си повече диалог и по-малко изолация, но в първото си изказване, той не обяви коренна промяна.

Външната политика със сигурност ще се провежда в тясно сътрудничество с Турция, никой не трябва да се съмнява в това, каза новият лидер;

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган светкавично поздрави Туфан Ерхюрман, още преди да бъдат обявени окончателните резултати от президентските избори.

Ние, като Турция, ще продължим да защитаваме суверенните права и интереси на Турската република Северен Кипър заедно с нашите кипърски братя на всички платформи, написа поздравителен адрес Ердоган.

Надявам се, че тези избори, които още веднъж показаха демократичната зрялост на Северен Кипър, където нашите братя кипърски турци изразиха волята си на изборите, ще бъдат от полза за нашите държави и нашия регион, добави той.

Вицепрезидентът Джевдет Йълмаз също заяви в социалните медии, че „тези избори за пореден път демонстрираха зрелостта на държавата и избирателите. Като родина и страна -гарант ние винаги ще бъдем на страната на кипърските турци“, категоричен бе той.

