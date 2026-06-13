Промяна за кипърските турци. Нов президент. Първи думи на Ердоган
Председател на турската републиканска партия победи досегашния държавен глава
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Председател на турската републиканска партия победи досегашния държавен глава
Гласоподавателите в Севернокипърската турска република, призната единствено от Турция, днес гласуват на втори тур на президентските избори. Общо 176-...