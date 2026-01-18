Португалия избира президент. Но се очаква балотаж

Португалските избиратели се редята на опашка в избирателните секции, за да изберат нов президент, като проучванията на общественото мнение показват, че трима кандидати, включително лидерът на крайнодясната партия „ШЕГА“, са с почти равен брой гласове.

През петте десетилетия, откакто Португалия се отърва от фашистката си диктатура, президентските избори са изисквали балотаж само веднъж - през 1986 г. - което подчертава колко фрагментиран е станал политическият пейзаж с възхода на крайната десница и разочарованието на избирателите от традиционните партии, съобщава "Ройтерс".

Рекорден брой от 11 кандидати се явяват в президентските избори в Португалия днес.

Големият брой участници прави малко вероятно някой да събере над 50% от гласовете още в първия тур. Това означава, че двамата с най-много гласове ще се явят на балотаж следващия месец.

Близо 11 млн. души имат право на глас, а повечето резултати се очакват късно през деня.

Победителят ще замени президента Марсело Ребело де Соуза, който изчерпа лимита от два мандата по пет години.

Сред фаворитите според последните социологически проучвания е Андре Вентура – лидер на популистката партия "Шега" (Chega, "Достатъчно"). Възходът на "Шега" направи партията втора по големина в португалския парламент през миналата година, само шест години след основаването ѝ.

Една от основните цели на Вентура е т. нар. "прекомерна имиграция", като чуждестранните работници стават все по-видими в Португалия през последните години.

"Португалия е наша", заяви той.

По време на кампанията Вентура постави билбордове с надписи: "Това не е Бангладеш" и "Имигрантите не трябва да живеят на социални помощи".

Тази откровена антиимигрантска реторика беше немислима в Португалия преди само няколко години.

Други водещи кандидати са от двете основни партии, които се редуват на власт през последните половин век: Луиш Маркес Мендеш от центристката дясна Социалдемократическа партия, която в момента е в управлението, и Антонио Жозе Сегуро от центристката лява Социалистическа партия.

Силен конкурент се очаква да бъде и пенсионираният контраадмирал Хенрике Гувейя е Мело, който се явява като независим кандидат и спечели обществено признание за бързото организиране на ваксинационната кампания срещу Ковид-19.

Сред кандидатите има само една жена. Португалия никога не е имала жена държавен глава.

През май миналата година Португалия проведе трети парламентарни избори за три години, в най-тежкия период на политическа нестабилност от десетилетия. Укрепването на политическата стабилност е ключово предизвикателство за следващия президент.

Вентура се опитва да превърне имиграцията в основен изборен въпрос, но избирателите изглежда са по-загрижени за жилищната криза и високите разходи за живот.

В Португалия президентът е главно фигура без изпълнителна власт. Основната му роля е да стои над политическите конфликти, да посредничи и да намалява напрежението.

Въпреки това, президентът има влияние и притежава някои силни инструменти – може да наложи вето върху закони, приети от парламента (въпреки че ветото може да бъде преодоляно).

Той също така разполага с т. нар. "атомна бомба" в португалската политическа терминология – правото да разпусне парламента и да свика предсрочни избори.

Ако никой не спечели в първия тур, балотаж между двамата най-успешни кандидати ще се проведе на 8 февруари.

