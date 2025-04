Пореден кошмар със самолет. Пламна като факла /ВИДЕО/

Пореден кошмар със самолет. Машината пламна като факла, след като двигателят се запали. Кошмарът се случи на пистата на международното летище в Орландо, Флорида.

Последва незабавна евакуация на пътниците, съобщи BBC.

Flames shot out from a Delta plane’s engine just moments before taking off in Orlando, Florida, forcing the the nearly 300 passengers on board to evacuate onto the tarmac via slides and stairs. @GioBenitez has details. https://t.co/5ZHWiP8RNP pic.twitter.com/sxY1My7OJr