Пентагонът заговори за наземна операция в Иран. Решава се до дни

Съединените щати рязко повишиха тона във войната срещу Иран, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет предупреди, че „следващите дни ще бъдат решаващи“ и не изключи дори разполагане на американски сухопътни сили на иранска територия. Изявлението на шефа на Пентагона идва на фона на засилващо се напрежение и серия от масирани удари.

„Не можете да спечелите война, ако кажете на противника си какво сте готови или не сте готови да направите, включително по отношение на сухопътните сили“, заяви Хегсет и даде ясно да се разбере, че Вашингтон няма да поставя ограничения върху военните си опции. По думите му Иран е в позиция, в която „не може да направи почти нищо от военна гледна точка“, въпреки продължаващите атаки.

Министърът очерта и стратегия, при която дипломацията и военните действия вървят ръка за ръка. „Преговорите са реални, активни и набиращи сила, но не говорех лекомислено, когато казах, че ще преговаряме, докато нанасяме удари“, подчерта той. Посланието е ясно - натискът няма да отслабне, дори при опити за диалог.

Още по-тревожен сигнал беше намекът за широк спектър от възможни военни сценарии. „Нашият противник смята, че има 15 различни начина, по които може да бъде атакуван с наземни сили. И познайте какво - вярно е“, каза Хегсет, като директно подсили усещането за непредсказуемост и натиск върху Техеран.

На този фон председателят на Съвета на началник-щабовете Дан Кейн разкри мащаба на операцията - над 11 000 цели са били поразени за последните 30 дни. Това потвърждава, че интензитетът на кампанията остава изключително висок, въпреки признаците за временно намаляване на иранските атаки с дронове и ракети.

В същото време Вашингтон насочва вниманието и към стратегическия Ормузки проток, като призова съюзниците да засилят присъствието си там. Това е ясен сигнал, че конфликтът не се разглежда само като регионален, а като фактор с потенциал да разтърси глобалните енергийни доставки и сигурността на международната търговия.

Всичко това очертава опасна фаза на конфликта - такава, в която дипломатическите канали остават отворени, но военната ескалация продължава с пълна сила и без изключени сценарии.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com