Отстрелът на върха в Техеран. Кой е Али Лариджани?

Целенасочените удари на Израел разклащат системата, но отварят път за по-твърдолинейна власт и по-опасна фаза на конфликта

Смъртта на един от най-влиятелните хора в Иран Али Лариджани поставя под въпрос устойчивостта на режима в момент, когато страната вече е под силен външен и вътрешен натиск. Ударът не е просто поредно елиминиране на високопоставена фигура, а събитие, което може да пренареди властовите линии в Техеран и да ускори промени с дългосрочни последствия за региона.

Човекът, който държеше управлението

Али Лариджани, ключова фигура в иранската система за сигурност и един от най-влиятелните консервативни политици, беше убит при израелски удар. Новината първоначално беше съобщена от Израел, а впоследствие потвърдена и от иранските власти. 67-годишният хардлайнер беше сред най-разпознаваемите лица на режима и фигура с дълбоко влияние върху стратегическите решения.

В последните седмици Лариджани беше възприеман като човекът, който фактически управлява страната, след като върховният лидер беше убит в началото на конфликта. В условията на интензивни удари срещу ръководството иранската власт се премести в сянка, а именно той се превърна в основен координатор на действията.

Неговата роля не се изчерпваше само с вътрешната политика. Лариджани беше натоварен със задачата да съветва върховния лидер по въпросите на ядрените преговори и дори участва в дипломатически контакти малко преди избухването на войната. Това го поставяше в центъра както на външната политика, така и на стратегическите решения на режима.

Символиката на удара е още по-силна заради факта, че при атаката е загинал и неговият син Мортеза Лариджани, което подчертава персоналния характер на операцията.

Политическа династия с тежест в системата

Лариджани произхожда от едно от най-влиятелните семейства в Иран, често сравнявано с политически династии като тази на Кенеди в САЩ. Неговият брат Садек оглавява съдебната власт, а Мохамад Джавад играе ключова роля във външната политика като съветник на върховния лидер.

Кариерата на Лариджани преминава през различни ключови позиции в системата. Още през 90-те години на миналия век той заема поста министър на културата, където затяга контрола върху медиите и културния живот. По-късно, между 2008 и 2020 г., е председател на парламента, а в последните години оглавява Съвета за национална сигурност.

Освен политик, той е и интелектуалец с академични интереси, автор на няколко книги по философия, включително трудове, посветени на Имануел Кант. Това съчетание между идеология и прагматизъм го превръща в уникална фигура в иранската политика.

С времето обаче неговата позиция става все по-твърда, особено на фона на вътрешните протести и външния натиск. Той е свързван и с репресиите срещу демонстрациите в началото на годината, което го поставя под санкции от страна на Запада.

Вакуумът след Лариджани и битката за наследство

Смяната на подобна фигура няма как да бъде лесна. Лариджани беше не просто политик, а човек, който успяваше да балансира различните центрове на влияние в режима и да води диалог както вътре в страната, така и на международно ниво.

По закон именно президентът Масуд Пезешкиан трябва да назначи негов наследник, но изборът вече се очертава като стратегически. Най-често споменаваното име е това на Саид Джалили - фигура с твърда линия и дългогодишен опит в ядрените преговори.

„Джалили е крайно твърдолинеен, лидер на най-антизападното и екстремно крило на режима“, казва пред Си Ен Ен анализаторът Араш Азизи. Според него подобно назначение би означавало рязък завой към по-радикална политика, тъй като Лариджани е възприеман като по-умерен и прагматичен.

В същото време има съмнения дали Джалили притежава способността да работи с различните фракции в системата. „Неговата непреклонност и екстремизъм могат да се окажат слабост за режима и да ограничат способността му да маневрира в настоящата криза“, предупреждава Азизи.

Допълнителен фактор е ролята на Революционната гвардия, която концентрира значителна част от реалната власт. Според анализатори тя може да настоява за фигура с по-силен военен профил, по-подходяща за настоящия момент.

Който и да бъде избран, ще има ключова роля в евентуални преговори за край на конфликта. „Съветът за национална сигурност вече е основният център на властта в Иран, така че изборът на наследник ще определи баланса в режима и позицията му спрямо САЩ и Израел“, подчертава Азизи.

Разклащащи системата удари

От израелска гледна точка елиминирането на Лариджани е част от по-широка стратегия, насочена към дестабилизация на иранското ръководство. Според високопоставен източник от разузнаването целенасочените удари вече дават резултат.

„Режимът е засегнат с сила шест до десет пъти по-голяма от предишни операции“, посочва той. „Те изпитват сериозни трудности при вземането на решения и координацията между политическите и военните структури. Наблюдаваме хаос, който вероятно ще се задълбочи“, смятат в Израел.

Стратегията включва не само удари по най-висшето ръководство, но и постепенно „разглобяване“ на командната структура. След елиминирането на водещите фигури, ударите се насочват към по-ниските нива на командване.

„След като отстранихме върховото и вторичното ръководство, сега атакуваме командири на тактическо ниво“, обяснява говорителят на израелската армия Ефи Дефрин. „Преследваме генерали денонощно, което сериозно затруднява функционирането им“, уточнява той.

Ключов елемент от тази стратегия е и психологическият ефект. По думите на израелски представители целта е да се покаже на иранските лидери, че няма безопасно място за тях, независимо дали са на фронта или в столицата.

Режим под натиск и риск от радикализация

Комбинацията от външен натиск и вътрешни сътресения поставя Иран в особено уязвима позиция. Загубата на фигура като Лариджани не е просто кадрови проблем, а удар върху самата способност на режима да функционира ефективно.

В същото време възможността на негово място да бъде издигнат по-твърдолинеен лидер увеличава риска от още по-агресивна политика. Това може да затрудни всякакви опити за деескалация и да удължи конфликта.

Показателно е и посланието на Джалили след смъртта на Лариджани. „Тези действия няма да спасят слабия враг от блатото, в което е попаднал, а ще ускорят неговото поражение и унижение“, заяви той.

В този контекст елиминирането на един от най-важните архитекти на иранската политика се превръща в събитие с потенциал да промени не само вътрешния баланс на силите, но и цялостната динамика на конфликта.

Как функционира Иран след ударите по елита

След елиминирането на фигури като Али Лариджани и разклащането на управленския връх логичният въпрос е дали Иран навлиза в реален вакуум на властта или става свидетел на по-дълбока трансформация на режима. Отговорът поне засега клони към второто - системата не се разпада, а се пренастройва под натиск, като променя начина, по който функционира.

На практика страната постепенно навлиза в състояние на „разпръсната власт“. Това е модел, при който формалните институции продължават да съществуват, но реалното управление се поема от мрежа от структури, действащи паралелно и често извън публичното пространство. Въпреки загубата на ключови фигури, центърът на тежестта се измества още по-силно към Революционната гвардия и свързаните с нея силови звена.

От иранска гледна точка това не е непознат сценарий. Още след Ислямската революция през 1979 г. режимът изгражда механизми за оцеляване при кризи, включително възможност за бързо прехвърляне на функции между институциите. В настоящия момент Съветът за национална сигурност и военните структури поемат координацията на решенията, докато политическото ръководство остава в сянка и силно ограничено в публичните си изяви. Това създава впечатление за вакуум, но всъщност прикрива процес на вътрешна консолидация.

В самия Иран подобна ситуация се представя не като разпад, а като „изпитание за устойчивостта“ на системата. Официалните позиции подчертават, че институциите функционират, а ударите срещу отделни личности не променят стратегическата линия. В този контекст смъртта на Лариджани се вписва като тежък, но управляем удар.

Същевременно вътрешното напрежение остава. Различните фракции, от прагматици до твърдолинейни представители на Революционната гвардия, започват да се позиционират в новата конфигурация на властта. Това не се проявява открито, а по-скоро като борба за влияние върху решенията, особено тези, свързани с продължаването на войната и евентуални преговори.

За обикновените иранци тази невидима власт означава продължаваща несигурност, но и познат модел на управление. Именно тази многослойна система, изграждана с десетилетия, позволява на режима да продължи да функционира дори след загубата на ключови фигури и да създава усещането, че контролът, макар и трансформиран, все още е запазен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com