Отиде си голяма холивудска легенда

Почина много важна фигура в холивудския шоубизнес.

Дейвид Вайцнер, холивудският продуцент, който стои зад филми като „Пришълецът“ и „Междузвездни войни“, почина. Той беше на 86 години. Тъжната новина беше съобщена от "Холивуд Рипортър"

Според изданието, продуцентът е починал на 1 септември. Това се е случило в собствения му дом, разположен в Калабасас (Калифорния). Вайцнер започва кариерата си в Ню Йорк, но признанието му идва, докато работи в Лос Анджелис, където е продуцент на филма от 1969 г. „Създателите на филма“. Усилията му за популяризиране на филма след това печелят „Оскар“.

Вайцнер е най-известен с времето си като вицепрезидент на 20th Century Fox през 70-те години на миналия век, където успешно ръководи рекламните кампании за някои от най-емблематичните филми на всички времена, включително „Пришълецът“ и „Междузвездни войни“.

