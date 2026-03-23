Обрат! Иран отвърна на Тръмп за преговорите

Иран отрече да е водил каквито и да било преговори със САЩ, съобщава Анадолската агенция.

Това противоречи на думите на американския президент Доналд Тръмп, че наскоро между двете страни са се провели "продуктивни разговори".

Ирански източник, цитиран от полуофициалната информационна агенция Mehr, посочи, че "няма диалог" между Техеран и Вашингтон.

Той заяви, че изказването на Тръмп е част от усилията му "да намали цените на енергията и да спечели време за изпълнение на военни планове".

Иранският източник призна, че страните от региона са предложили инициативи, насочени към намаляване на напрежението.

"Ние не сме страната, която започна тази война, и всички подобни искания трябва да бъдат насочени към Вашингтон", подчерта той, пише news.bg.

По-рано днес Тръмп обяви, че е разпоредил 5-дневно отлагане на всички удари по иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура заради "много добри и продуктивни" разговори с Техеран през последните два дни.

"С удоволствие съобщавам, че Съединените американски щати и Иран през последните два дни проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и цялостно разрешаване на нашите враждебни действия в Близкия изток", написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Той добави, че е инструктирал Министерството на отбраната да отложи всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни.

Паузата зависи от успеха на текущите срещи и дискусии, добави държавният глава.

Това се случва на фона на продължаващата регионална ескалация, откакто САЩ и Израел започнаха съвместна офанзива срещу Иран на 28 февруари, убивайки над 1340 души, включително доскорошния върховен лидер Али Хаменеи.

Техеран отвърна на ударите с дронове и ракети, насочени към Израел, заедно с Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които се намират американски военни активи, причинявайки жертви и щети на инфраструктурата и нарушавайки световните пазари и авиацията.

