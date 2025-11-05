Неочакван обрат. Решението на Бил Гейтс

Дали милиардерът Бил Гейтс не обръща гръб на защитата на климата? Някои медии излязоха с такива коментари, след като основателят на „Майкрософт“ се обърна към обществеността с писмо, наречено „Три сурови истини за климата“.

Тонът в писмото наистина е доста неочакван, посочва АРД. „Действително климатичните промени ще имат тежки последици, но това няма да доведе до края на човечеството“, пише Гейтс. Странното е, че досега основателят на „Майкрософт“ привличаше вниманието с решителните си апели за по-голяма защита на климата, припомня германската обществена медия.

Становището, че „глобалните температури не казват нищо за качеството на живота на хората“ също е учудващо, защото основна цел на климатичната политика е да се спре глобалното затопляне, за да оцелее планетата ни в дългосрочен план, продължава АРД.

Дали Гейтс не е поредният бизнесмен, който на всеослушание се отказва от досегашната си кауза? Ако това е така, то напълно би се вписвало в новата тенденция - в Силициевата долина в САЩ темата за опазването на климата вече изобщо не е популярна, коментира германската обществена медия.

Позицията на Гейтс обаче е по-сложна, отбелязва АРД. Не става дума за критики към климатичната политика, още по-малко – за отричане на климатичните промени. Бил Гейтс подчертава, че те са реални и борбата срещу тях е важна. Той обаче подчертава, че вече е постигнато много в тази насока и във фокуса на вниманието сега трябва да попаднат хората и тяхното благосъстояние, защото не всяка климатична политика им носи ползи. Според него вече е необходим по-прецизен поглед, който се опира на доказани факти.

Съвместяването на климата и социалните политики звучи убедително. Въпреки това писмото предизвика много критики. Кристоф Балс от германската природозащитна неправителствена организация Germanwatch казва пред АРД, че „писмото е противоречиво“: „Гейтс неправомерно противопоставя две важни политически цели – борбата с бедността и подобряването на здравеопазването, от една страна, и защитата на климата, от друга“.

Кристоф Балс от Germanwatch също казва, че напоследък е постигнат известен успех в намаляването на вредните емисии. При някои от държавите, създаващи най-голямо замърсяване с парникови газове, като Китай е достигнат техният зенит – включително благодарение на технологичния напредък. „Но не бива да се разчита само на технологичните промени“, изтъква експертът.

