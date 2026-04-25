Не само в САЩ: И китайски учени измират мистериозно

Звездата на процъфтяващия сектор за изкуствен интелект в Китай е работил върху сценарии за инвазия в Тайван, докато не загива в необяснима автомобилна катастрофа в ранните часове на сутринта в Пекин, само на 38 години.

Много въпроси остават относно смъртта на 1 юли 2023 г. на Фън Янгхе, професор в Националния университет по отбранителни технологии, който е спечелил национални състезания с новаторската си платформа "War Skull".

Например, защо некролог в държавния уебсайт за научни новини Sciencenet.cn казва, че е бил "пожертван"? Защо брилянтният учен от провинция Гансу е погребан в специално гробище в Пекин за елита на Комунистическата партия, държавните герои и революционните мъченици?

И все пак, както и в САЩ, смъртта на Фън е само една от многото неочаквани смъртни случаи на високопоставени учени, работещи в ултрачувствителни области като военен изкуствен интелект, хиперзвукови оръжия и космическа отбрана, според съобщения в китайски и задгранични китайски медии, пише Днес.бг.

Феноменът отразява вълната от изчезвания или смъртни случаи сред американски учени, която сега се разследва от Вашингтон. В САЩ има 11 случая, а в Китай - поне девет.

Това повдигна обезпокоителен въпрос сред някои военни анализатори: води ли се тиха "война между учени"?

Конкуренцията между САЩ и Китай се задълбочава, като китайските и руските лидери обявиха "промени, невиждани от век" в световния ред и че те са движещата сила на промените. Тази национална конкуренция за власт се осъществява до голяма степен в областта на науката и технологиите, които осигуряват не само икономическа, но и решителна военна мощ.

В Китай медийни и социални медийни съобщения и некролози приписват смъртните случаи на пътнотранспортни произшествия, други неуточнени "инциденти" или не дават причина. Възрастта на жертвите варира от 26 до 68 години, пишат от Newsweek.

Фън е напускал работна среща в китайската столица, когато е починал около 2:35 ч. сутринта, според държавния вестник China Daily, който цитира съобщение от организационния комитет на неговата поменна служба. В доклада се казва, че той е работил по "важна задача", без да се дават подробности. Sciencenet.cn заяви, че е бил "пожертван, докато е изпълнявал служебни задължения".

"Фън беше мозъкът зад симулациите с изкуствен интелект на потенциални сценарии за Тайван и е много странно, че инцидентът се е случил посред нощ", твърди опитен изследовател на китайските военни, който работи в западен мозъчен тръст и следи ситуацията. Той коментира при условие за анонимност поради изключителната чувствителност на въпроса. "Не мисля, че е добре за здравето ви да бъдете свързвани с подобно нещо. Човек, загинал в автомобилна катастрофа, обикновено не би бил описан като "жертвал" живота си"

Източникът твърди, че погребението на Фън в светото гробище Бабаошан в Пекин е било "много странно".

"Областите, където се случват смъртните случаи, са в хиперзвуковата техника, във военния изкуствен интелект, включително симулации на роящи се технологии, неща, които наистина биха могли да променят нещата. Тези видове технологии изглеждат свръхпредставени в клъстерите. Целта може да не е да се елиминира цяла група, а ако се елиминират някои от най-блестящите умове, които извършват новаторска работа, това ще има възпиращ ефект", обяснява изследователят, добавяйки, че някои от случаите вероятно ще се окажат "пълни инциденти".

Хипотетично, противник "може да се опитва да забави Китай"

"Започва да изглежда все по-необичайно", заключва източникът.

Китайското посолство във Вашингтон заяви, че "не е било наясно със съответната ситуация", когато Newsweek се свърза с институцията по имейл.

"Това, което искам да подчертая, е, че Китай винаги е бил ангажиран с насърчаването на научно-технологичния прогрес чрез сътрудничество и здравословна конкуренция", каза говорител на отдела за информация и връзки с обществеността на посолството.

Попитана от Newsweek, говорителката на Белия дом Анна Кели не коментира ситуацията с Китай, но заяви:

"Белият дом продължава да координира действията си между ведомствата, за да разследва тези събития и да осигури прозрачност за американския народ. Няма да изпреварваме разследването."

