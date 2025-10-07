Напрежение. Орбан хвърли остро обвинение срещу Зеленски

Президентът Володимир Зеленски използва „тактика на морален шантаж“ срещу Унгария, за да прокара кандидатурата на Украйна за членство в ЕС, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

Все по-острата реторика на Орбан по отношение на Украйна е в съответствие с неговите анти-ЕС и националистически послания в навечерието на парламентарните избори в Унгария през 2026 г., пише „Киев индипендънт“, предаде bTV.

„Зеленски отново използва обичайната си тактика на морален шантаж, за да принуди страните да подкрепят военните му усилия“, написа Орбан.

„Унгария няма морално задължение да подкрепи присъединяването на Украйна към ЕС. Никоя страна не е успяла да се присъедини към ЕС чрез изнудване – и това няма да се случи и този път. Договорът за ЕС не оставя място за двусмислие: членството се решава от държавите членки, единодушно“, добави той.

Орбан цитира проучване, според което повечето унгарци се противопоставят на членството на Украйна в ЕС.

Проучването беше критикувано за липса на достоверност и прозрачност. Тестове показаха, че респондентите са могли да гласуват многократно, използвайки различни имейл адреси.

От 2010 г. насам правителството на Орбан е провело повече от дузина подобни национални консултации – незадължителни писмени кампании с подвеждащи въпроси, предназначени да затвърдят позициите на правителството.

Украйна подаде заявление за членство в ЕС скоро след като Русия започна пълномащабна инвазия през февруари 2022 г. и няколко месеца по-късно получи статут на кандидатка.

Като член на ЕС Унгария има правото да наложи вето върху всеки бъдещ напредък в процеса на присъединяване на Украйна.

Орбан, най-открито проруският лидер в ЕС, поддържа близки връзки с Кремъл, многократно е блокирал или забавял военната помощ за Украйна и е повтарял наративите на Кремъл.

Правителството му е обвинявано, че отслабва демократичните институции и се приравнява с Москва.

Забележката последва твърдението на Зеленски от 26 септември, че разузнавателни дронове, вероятно принадлежащи на Унгария, са нарушили въздушното пространство на Украйна в близост до общата граница.

В отговор на обвиненията Орбан заяви, че Украйна „не е суверенна държава“.

