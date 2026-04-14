Напрежение. Китай скръцна със зъби на САЩ

Китай предупреди днес, че ще вземе решителни ответни мерки, ако САЩ му наложат допълнителни мита заради предполагаемо предоставяне на военна помощ на Иран, предаде Франс прес.

Говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун окачестви като "изфабрикувани" всички информации в тази насока.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че би наложил 50% мита върху китайските стоки, ако слуховете за оказване на помощ от Китай на Иран се окажат верни.

"Китай несъмнено ще вземе решителни насрещни мерки, ако САЩ използват този претекст, за да му наложат допълнителни мита", заяви Гуо Цзякун на редовен брифинг.

