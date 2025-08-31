Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква Русия да прекрати войната срещу Украйна

едва когато вече не е в състояние да я води по икономически и военни причини.

Това изказване беше направено на регионално събитие на консерваторите в провинция Северен Рейн-Вестфалия и отразява нарастващия скептицизъм в Берлин към възможността за бързо дипломатическо решение.

„Всички усилия през последните седмици бяха посрещнати с още по-агресивен подход от страна на режима в Москва срещу населението на Украйна“, посочи Мерц, подчертавайки, че войната ще продължи, докато международната общност не гарантира, че Кремъл не разполага с ресурси да я води.

Москва твърди, че държи инициативата на фронта, докато засилва въздушните удари

Малко по-рано началникът на руския генерален щаб Валерий Герасимов заяви, че руските войски водят „непрекъсната офанзива почти по цялата фронтова линия“ и че според Москва именно те владеят „стратегическата инициатива“. Паралелно с това Русия засили въздушните удари срещу украински градове и села, разположени далеч от фронта, в опит да подкопае морала на населението и способността на Киев да поддържа нормален живот зад линията на бойните действия. Така твърденията за инициативата на Кремъл се допълват от реалността на засилен натиск върху цивилните райони.

Провалени дипломатически усилия и настояване за нови санкции срещу Кремъл

Опитите за дипломатическо уреждане на конфликта, който вече продължава четвърта година, засега не дават резултат. Усилията на американския президент Доналд Тръмп да посредничи се оказват неуспешни, а в същото време Киев и европейските му съюзници, включително Германия, настояват за още по-строги санкции срещу Москва. Така посланието на канцлера Мерц придобива още по-голяма тежест: войната няма да свърши чрез преговори, а едва когато Русия бъде поставена в положение, в което икономиката и военната ѝ машина вече не издържат на продължителния конфликт.

