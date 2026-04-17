Лоша новина за Ормузкия проток. Най-тежкото предстои

Редица лидери от страните от Персийския залив и Европа считат, че на САЩ и Иран може да им отнеме шест месеца да постигнат споразумения за уреждане на конфликта, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

"Според служители, запознати с темата, някои лидери на страните от Персийския залив и Европа смятат, че мирното споразумение между САЩ и Иран ще отнеме около шест месеца за съгласуване и че страните трябва да удължат режима на прекратяване на огъня, за да се вместят в тези срокове“, отбелязва агенцията, предава "Блиц".

В същото време лидерите на страните искат незабавно вдигане на блокадата на Ормузкия проток за възстановяване на доставките на енергийни ресурси.

Източници на агенцията смятат, че ако до май ситуацията с морския път не се нормализира, това може да доведе до глобална продоволствена криза и по-нататъшно покачване на цените на енергийните ресурси.

В региона смятат, че евентуално мирно споразумение трябва да забрани на Иран обогатяването на уран и притежаването на балистични ракети с голям обсег.

Въпреки това, както отбелязват източниците на агенцията, лидерите на държавите от Персийския залив не желаят възобновяване на военните действия и се застъпват за преговори с Техеран.

