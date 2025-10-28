Руските войски постоянно чуват тези, които се сражават за Украйна на фронтовата линия, да си говорят на чужди езици и Кремъл обеща, че такива бойци ще бъдат "унищожавани", съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

"Нашите военни чуват чужди езици, те постоянно чуват чужди езици на фронта", заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, когато беше попитан за твърденията, че Франция се готви да разположи войници в Украйна.

"Така че тези чужденци са там, ние ги унищожаваме. Нашите военни ще продължат да си вършат работата.", добави той.

Русия отдавна твърди, че военен персонал на НАТО присъства в Украйна и че нейните служби за подслушване са уловили английски и френски език, говорени многократно на фронтовата линия.

Американските медии съобщават, че американските и водещите европейски разузнавателни агенции имат значително присъствие в Украйна, припомня Ройтерс.

Песков отбеляза, че Русия не може да оцени мирните преговори с Украйна, защото Киев ги е преустановил и не желае да отговаря на въпросите, зададени му от Русия.

