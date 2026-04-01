Край! Тръмп обяви кога САЩ приключва с Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че САЩ може да приключи военната си кампания срещу Иран до две-три седмици, предаде Ройтерс. Той обяви, че изтегляне може да се случи „много скоро“, като даде най-ясния сигнал досега за намеренията на Вашингтон.

Изказването идва на фона на конфликт, който продължава вече месец в Близкия изток. Думите му очертават възможен кратък хоризонт за край на военните действия.

"Ще се изтеглим много скоро", каза Тръмп пред репортери в Белия дом. Това е най-ясното му изявление досега относно намеренията му кога смята да сложи край на войната в Близкия изток, която бушува вече месец, отбелязва Ройтерс.

Тръмп каза още, че не е нужно Техеран да сключва сделка с Вашингтон, за да бъде сложен край на конфликта. "Няма нужда Иран да сключва сделка, не", заяви той, когато бе попитан дали успешната дипломация е предварително условие за това САЩ да се насочат към прекратяване на конфликта.

"Не, не е нужно да сключват сделка с мен", каза американският лидер.

Вместо това, Тръмп посочи като условие за слагане на край на конфликта Иран да бъде "върнат в каменната ера" и да му бъде отнета възможността скоро да се сдобие с ядрено оръжие. "Тогава ще си тръгнем", поясни президентът на САЩ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com