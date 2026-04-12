Иран отвърна на заплахата на Тръмп

Командващият иранския флот Шахрам Ирани нарече в неделя заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп за блокада на Ормузкия проток "нелепа".

Изявлението последва провал в продължителните преговори между Техеран и Вашингтон в Пакистан, които не успяха да постигнат споразумение за прекратяване на войната и иранската блокада на Ормузкия проток, през който минават около 20% от доставяния по море петрол в света.

"Смелите мъже от военноморските сили на армията на Ислямска република Иран наблюдават и контролират всички движения на агресивната американска армия в региона. Заплахите на президента на САЩ за морска блокада на Иран… са много нелепи и смешни", заяви Ирани пред държавната иранска телевизия, предаде БГНЕС.

По-рано Тръмп обяви, че е наредил на флота на САЩ да блокира Ормузкия проток и да задържа корабите, които са платили такса за преминаване на Иран.

