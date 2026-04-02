Иран с ключов ход за Ормузкия проток. Ново споразумение

Иран излезе с предложение за създаване на т.нар. „Ормузки пакт“ – ново регионално споразумение, което да регулира използването на стратегическия Ормузки проток. Идеята идва на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток и сериозните нарушения в международното корабоплаване.

Предложението беше оповестено от Елиас Хазрати, ръководител на информационния съвет на иранското правителство. В публикация в Telegram той уточнява, че пактът трябва да бъде изграден с участието на държави от региона, както и на азиатски и арабски страни, пише "Блиц". По думите му, в инициативата могат да се включат и европейски държави, които използват този ключов морски маршрут за търговия и енергийни доставки.

Инициативата на Техеран идва след рязка ескалация в региона, свързана с военни действия на САЩ и Израел. Според информация от различни източници, тези операции са довели до почти пълно блокиране на корабоплаването през Ормузкия проток – един от най-важните енергийни коридори в света. През него преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, особено от страните в Персийския залив.

Последиците от ограничения достъп до протока вече се усещат на глобално ниво. В редица държави се наблюдава осезаемо покачване на цените на горивата, което поражда опасения за по-широки икономически ефекти. Експерти предупреждават, че продължителна нестабилност в района може да доведе до нови сътресения на енергийните пазари.

Предложението за „Ормузки пакт“ се разглежда като опит на Иран да установи нови правила за контрол върху един от най-важните морски проходи в света. Засега не е ясно как ще реагира международната общност и дали подобна инициатива може да получи широка подкрепа.

Очаква се темата да бъде обсъждана активно в следващите седмици, особено на фона на засиления международен натиск за стабилизиране на региона и възстановяване на нормалния трафик през протока.

