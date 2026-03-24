Иран направи много голям подарък на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че Иран е направил „много голям подарък“, който е свързан с Ормузкия проток и че това му вдъхва увереност, че води преговори с правилните хора в Техеран за прекратяване на войната.

Изказването му бе направено ден след като Тръмп неочаквано отложи заплашените удари по ирански електроцентрали и заяви, че САЩ водят преговори с непосочени представители на Иран, пише АФП, предаде bTV.

Техеран обаче отрича да е част от каквито и да било разговори за прекратяване на конфликта, който вече е в четвърта седмица и нарушава световния трафик на петрол през стратегическия Ормузки проток.

„Те направиха нещо вчера, което всъщност беше удивително. Дадоха ни подарък, който пристигна днес. И това беше много голям подарък на огромна стойност. За мен това означава едно - ние разговаряме с правилните хора“, каза Тръмп в Овалния кабинет.

На церемонията по встъпването в длъжност на новия секретар на Министерството на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин, Тръмп уточни, че подаръкът е „много значим“ и е свързан с нефт и газ.

На въпрос дали подаръкът е свързан с искането му Иран да отвори протока за петролния трафик, той потвърди: „Да, свързано е с потока и с протока.“

Доналд Тръмп добави, че подаръкът не е свързан с ядрената програма на Иран, но повтори твърдението си, че Иран се е съгласил „никога да няма ядрено оръжие“.

Тръмп не разкри с кого точно се водят преговорите в Техеран, отбелязвайки само, че става дума за „най-високо лице“. Според него разговорите включват вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, глобалния пратеник Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър.

