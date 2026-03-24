Иран с фрапиращ ход за Ормузкия проток

Иран е въвел такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи агенция „Блумбърг“.

Според изданието това е демонстрация на иранския контрол над ключовата морска артерия, през която преминава около 20% от световния износ на енергийни суровини.

„Таксата се налага ситуационно и може да достигне до два милиона долара на кораб. На практика става въпрос за неофициално мито“, разкриха пред агенцията информирани източници. Те уточниха, че не всички плавателни съдове са задължени да плащат. Механизмът за плащане и използваната валута остават неясни.

Плащанията се извършват без публично оповестяване. Липсата на прозрачност и ясни правила създава ново напрежение за корабните компании.

Един от източниците заяви, че Иран има намерение да направи таксата задължителна за всички.

В публикацията се подчертава, че за арабските държави от Персийския залив събирането дори на неофициална такса е неприемливо, посочва novini.bg. Те го възприемат като заплаха за своя суверенитет и като опасен международен прецедент, при който търговските пътища се използват като инструмент за водене на война.

От началото на военния конфликт в региона на Ормузкия проток са били атакувани над 20 кораба. Официалната позиция на Техеран е, че водният път е отворен за всички, с изключение на враговете на Иран.

