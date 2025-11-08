Хаос! Хиляди отменени полети в САЩ

Хаос в първия ден, в който влязоха в сила новите ограничения за намаляване на въздушния трафик

Над 5000 полета в Съединените щати бяха отменени или закъсняха в петък — първия ден, в който влязоха в сила новите ограничения за намаляване на въздушния трафик заради спирането на финансирането на федералното правителство.

Мярката обхваща 40 от най-натоварените летища в страната и има за цел да облекчи натиска върху контролните кули и държавните служители, които вече работят без заплащане повече от месец.

Все повече авиодиспечери и служители от системата за въздушен контрол се оплакват от изтощение и безпаричие, а някои дори се захващат и с втора работа, за да се издържат.

Федералната авиационна администрация нареди съкращаване на полетите с 4%. До края на следващата седмица това число може да достигне 10%. Най-сериозно засегнати са Ню Йорк, Лос Анджелис, Чикаго и Вашингтон.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че засега международните полети не са засегнати, но предупреди, че ако кризата продължи, намалението може да достигне до 20%.

Председателят на Асоциацията на авиодиспечерите Ник Даниелс нарече ситуацията „политически заложнически театър“ и призова Конгреса „да отвори правителството, преди системата да рухне“.

