Гранична полиция алармира за възможни затруднения на една граница

Главна дирекция „Гранична полиция“ алармират за възможни затруднения на гръцката граница.

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно затруднение в преминаването през граничните пунктове със страната.

Към 17:00 ч. на 14 януари на всички гранични преходи движението се осъществява в двете посоки за всички видове превозни средства.

На границата с Турция трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за товарни автомобили.

На границите със Сърбия, с Румъния и Република Северна Македония движението на граничните пунктове е нормално.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com