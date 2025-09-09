Франция се разтресе! 4 варианта за премиер

Френският премиер Франсоа Байру подаде оставка, след като беше свален със съкрушително мнозинство от Националното събрание на вчерашния вот на доверие заради бюджетните рестрикции. Той се задържа девет месеца на поста след свалянето на Мишел Барние.

Франсоа Байру връчи официално оставката си на френския президент Еманюел Макрон.

Съгласно конституцията Байру ще изпълнява временно длъжността назначаването на нов, пети пореден премиер на Франция от две години насам, предаде БНР.

Въпреки обещанието на президента това да стане в близките дни задачата изглежда непосилна при липсата на парламентарно мнозинство и непреодолимите разногласията между трите основни политически блока.

Като евентуални кандидати досега бяха споменати лидерът на социалистите Оливие Фор, бившият премиер от левицата Бернар Казньов, министърът на икономиката Ерик Ломбар или председателят на Националното събрание Яел Браун Пиве.

Засега президентът не желае да стига до ново разпускане на Националното събрание, към което го призовава крайнодесният "Национален сбор", докато крайната левица ще се бори за оставката на президента с обявената за утре акция "Да блокираме всичко". 80000 служители на реда ще се опитват да предотвратят безредиците на утрешния ден на стачки и демонстрации. Политическата ситуация и неизвестността относно бюджета тревожат както бизнеса, така и партньорите на Франция.



