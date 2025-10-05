Франция с нов кабинет. Две големи изненади

Станаха ясни голяма част от министрите в състава на новото френско правителство.

Както поиска президентът Макрон, имената на основните министри бяха обявени от премиера Себастиан Льокорню, предаде АФП.

Една от най-забележителните промени е назначаването на бившия министър на икономиката и финансите Бруно льо Мер за министър на отбраната. В миналото Льо Мер оглавяваше Министерството на икономиката и финансите в продължение на седем години (2017-2024 г.). Преди това, от 2009 г. до 2012 г., е министър на земеделието, както и държавен секретар по европейските въпроси в Министерството на външните работи на страната (2008-2009 г.). След като се пенсионира през 2024 г., изнася лекции в университета в Лозана (Швейцария).

Горещият картоф

Друга изненадваща фигура в кабинета ще бъде Роланд Лескюр, с леви убеждения, близък до Макрон, който ще замени Ерик Ломбард като министър на икономиката и финансите.

Заедно с Амели дьо Моншален, която запази поста министър, отговарящ за публичните сметки, той ще има деликатната задача да изготви бюджета на страната за 2026 г. в най-кратки срокове, под изключително силен натиск от опозиционните партии.

В същото време редица ключови министерства ще запазят предишните си ръководители: Министерството на вътрешните работи на републиката ще продължи да се оглавява от представителя на републиканците Бруно Ритейло, външното министерство ще остане при Жан-Ноел Баро, а Министерството на правосъдието все още се ръководи от един от дългогодишните сътрудници на настоящия президент Жералд Дарманен.

Рашида Дати (министър на културата), Катрин Вотрен (министър на здравеопазването), Ани Женевард (министър на земеделието и хранителния суверенитет) също ще запазят постовете си.

Вицепремиери и други министри

Първата част от списъка на новото правителство включва 18 имена, сред които петима държавни министри (вицепремиери), които ще имат правомощия да издават свои укази, без да отправят искане до премиера. Освен Елизабет Борн (министър на националното образование, висшето образование и научните изследвания) и Мануел Валс (министър на отвъдморските територии), които запазиха постовете си, както и ръководителите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието, съответните правомощия ще бъдат разширени и до ръководителя на Министерството на въоръжените сили.

Останалите позиции бяха разпределени, както следва: Ерик Верт беше назначен за министър на регионалното планиране, децентрализацията и жилищната политика, Аньес Пание-Рунаш за министър на екологичния преход, биоразнообразието, рибарството, морските и горските ресурси, Наима Муху за министър на трансформацията и държавната администрация, изкуствения интелект и цифровите технологии, Филип Табаро за министър на транспорта, Марина Ферари за министър на спорта, младежта и обществения живот.

Министрите-делегати на премиера засега включват само две имена: Аурор Берже ще стане официален представител на правителството, както и отговарящ за равенството между половете и антидискриминацията, а Матийо Льофевр ще отговаря за отношенията с парламента.

Имената на останалите членове на правителството ще бъдат обявени следващата седмица, общият брой на кабинета на министрите, според съобщения в медиите, няма да надвишава 25 души.

Според генералния секретар на президента на републиката Еманюел Мулен, държавният глава ще проведе заседания на Министерския съвет с новото правителство в понеделник в 16:00 часа местно време.

