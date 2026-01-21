ЕК започна разследване, свързано с България

Европейската комисия започна задълбочено разследване, за да установи дали арбитражно решение, с което България е осъдена да плати 61,04 милиона евро на малтийската компания ACF Renewable Energy Limited, нарушава правилата на ЕС за държавните помощи съобщи БНР.

Става дума за инвестиция на ACF в български соларен парк, придобит през 2012 г., който тогава е бил обхванат от национална схема за подпомагане на възобновяемите енергийни източници. През 2013 и 2014 г. България прави изменения в схемата, а през 2016 г. официално я нотифицира на Комисията, която я одобрява като съвместима с вътрешния пазар.

Компанията ACF твърди, че е претърпяла загуби заради измененията и завежда арбитражно дело, като се позовава на Договора за Енергийната харта. На 5 януари 2024 г. арбитражен трибунал отсъжда, че България е нарушила договора и постановява компенсация от 61,04 милиона евро плюс лихви. България е уведомила Комисията за решението, но към момента не е изплатила средствата.

Еврокомисията изразява предварителното си становище, че изплащането може да представлява държавна помощ по смисъла на член 107(1) от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тази помощ е несъвместима с вътрешния пазар. Комисията подчертава, че всяка държавна помощ трябва да бъде одобрена от нея, а ако тя нарушава други разпоредби на правото на ЕС, не може да бъде призната за допустима.

Особено внимание се обръща на факта, че случаят представлява т.нар. вътрешноевропейски спор, тъй като и България, и Малта са членки на ЕС. Затова Комисията ще анализира дали арбитражното решение нарушава член от Договора за Европейския съюз, както и членове от същия договор, свързани с върховенството на Съда на Европейския съюз.

Още през 2018 г. Съдът на ЕС постанови, че арбитражните клаузи в двустранни инвестиционни споразумения между страни членки са несъвместими с европейското право. В последвало съобщение Европейската комисия изрично подчерта, че това се отнася и до арбитражната клауза в Договора за енергийната харта.

