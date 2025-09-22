ЕК с решителен ход за Русия. Ултиматумът

Европейската комисия предлага ЕС да прекрати вноса на изкопаеми руски горива, независимо от развоя на войната в Украйна, заяви днес говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси. Той отбеляза, че в списъка с новите санкции срещу Русия се предвижда само спирането на вноса на руски втечнен газ.

Когато има мир в Украйна, санкциите може да бъдат вдигнати. Предложението на ЕК (за спиране на вноса на горива от Русия) касае също петрола и не е ограничено във времето, поясни той по повод насоките на комисията за развитие на възобновяемата енергия в ЕС.

Колкото по-бързо прекратим вноса на горива от Русия, толкова по-добре, коментира говорителят. По неговите думи предложението за спиране на вноса на втечнен руски газ до 2027 г. е изпълнимо, защото в последните месеци на пазара са се появили нови доставчици.

Той уточни, че предложените нови санкции не засягат вноса по петролопровода "Дружба" до Унгария и Словакия. Съветът на ЕС и Европейският парламент ще преценят дали предложението на ЕК, свързано с възобновяемата енергия, да бъде придвижено напред, посочи той, предаде БТА.

