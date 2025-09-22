Политика

Брюксел взе знаково решение за България

Ще бъдем част от важна отбранителна система

22 сеп 25 | 15:27
Стандарт Новини

Брюксел взе важно решение за страната ни.

България ще бъде част от обявената по-рано стена от дронове,

която ЕС смята да създаде съвсем скоро по източните си граници. Това се разбра от думите на говорителя на Европейската комисия Тома Рение, предава БНР.

Въпросът ще бъде обсъден на 26 септември на онлайн среща с представители на България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша, Румъния и Украйна. Участващите страни членки на ЕС са на първа линия и са най-близко до Русия.

Срещата е резултат от провелата се наскоро обиколка на председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс в тези страни, изтъкна Рение. Ще бъдат обсъдени и резултатите от тези посещения.

Стената ще бъде създадена на фона на последните руски провокации във въздушните пространства на Полша, Румъния и Естония, допълни говорителят.

