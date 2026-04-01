ЕК отвърна на Тръмп за НАТО

Винаги сме по-силни заедно и НАТО е ключова в това отношение, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че обмисля да изтегли страната от Северноатлантическия договор.

Не можем да говорим от името на НАТО, но можем да вземем отношение от гледна точка на европейската сигурност и отбрана, посочи говорителят. Очевидно сме отдадени на силна трансатлантическа връзка, тя е ключова за нашата сигурност, добави той.

Инвестираме в нашата сигурност и отбрана, затова създадохме възможности държавите от ЕС да използват до 800 млрд. евро за сигурност, включително 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната, каза говорителят, предаде БТА.

Миналата седмица НАТО отчете, че всички съюзници вече изпълняват поставената през 2014 г. цел да осигуряват два процента от БВП за отбрана. Миналата година алиансът прие нова цел от 5 на сто от БВП за нуждите на отбраната до 2030 година.

