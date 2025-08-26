Двойка се потопи в лечебен извор. Последва трагедия

Възрастна двойка е починала, след като се натопила във водите на извор, на който били приписвани лечебни свойства в Турция, съобщи турският вестник „Джумхурийет“.

Случаят е станал на 23 август в село Деребайъндър в централния турски окръг Чанкъръ, предава БТА.

Твърдяло се е, че изворът е полезен за различни заболявания, включително при хемороиди и проблеми със зачеването.

Според сведенията 75-годишният Ибрахим Акоч и 80-годишната Шерифе Акоч са били забелязани от граждани да седят неподвижно в извора.

Очевидците са сигнализирали за ситуацията на спешния телефон 112 и на място са били изпратени екипи на спешната медицинска помощ, които са констатирали смъртта на двойката.

Извършена е аутопсия на мъжа и жената, след което двамата са били погребани.

Проведено е разследване от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD). Установено е недостатъчно ниво на кислород в района, където извира водата.

Разглежда се също и възможността инцидентът да е бил причинен от прекомерно високото ниво на сяра във водата.

След инцидента изворът е бил затрупан с пръст.

Местни жители казват, че двамата от семейство Акоч не са първите жертви на "лечебния извор". Според разказите им общо 8-10 души са починали преди, докато са търсели изцеление във водите на извора.

