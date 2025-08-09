Добра новина за Франсис Форд Копола

Носителят на награда "Оскар" режисьор Франсис Форд Копола е изписан от болницата в Рим, където бе приет преди два дни и "се чувства добре", заяви запознат със ситуацията, цитиран от Ройтерс.

Режисьорът на "Кръстникът" и "Апокалипсис сега", който е на 86 години, бе приет в римската болница "Тор Вергата" във вторник за планирана сърдечна процедура.

Копола бе в Италия, за да направи реклама на последния си филм-научнофантастичната епопея "Мегаполис" на стойност 120 милиона долара, който той сам финансира, съобщава БТА.

"Копола се подложи на планирана процедура", извършена от известния италиански кардиолог д-р Андреа Натале, заявиха тогава от екипа на режисьора в отговор на италиански медийни съобщения, че е хоспитализиран. Неговият представител, базиран в САЩ, отказа да даде подробности за естеството на медицинската процедура.

