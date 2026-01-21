ЦРУ хвърли бомба за Ноевия ковчег!

Големият потоп изглежда наистина се е случил. И Ной, който беше спасен от него, също е съществувал. Последните изследвания на учени и таен документ на ЦРУ, наречен Докладът на Ноевия ковчег, потвърждават, че библейският мит разказва за реални събития.

Изводът, до който сега са стигнали ентусиастите, след като са проучили четири страници от разсекретения доклад, е, че американските разузнавателни агенции знаят точно къде се намират останките от легендарния кораб, но по някаква мистериозна причина усърдно го крият, пише "Дейли Мейл".

Новата информация за Ной и неговия ковчег развълнува учени от три университета – два турски и един американски (Истанбулския технически университет, университета Агри Ибрахим Чечен, университета Андрюс в Мичиган). Планината Арарат и изследователският екип на Ноевия ковчег провеждат разкопки на склона на планината, където се твърди, че Ной е акостирал своя кораб. Те изследват конкретно място – така наречената "Араратска аномалия" или, казано по-научно, "Дурупирнарската формация".

"Аномалията" или "Формацията" се намира на югозападната страна на Арарат на надморска височина от около 4420 метра, приблизително на 2 километра западно от върха на планината хоризонтално. Учените вярват, че там има "лодка" – или по-точно фосилизираните останки от Ноевия ковчег. Съотношението на дължината и ширината на "Араратската аномалия" е 6 към 1. Според библейските данни Ковчегът е имал същото съотношение – дължината е около 180 метра, ширината – около 27 метра.

Учените от екипа са анализирали няколко десетки почвени проби, които са събрали близо до предполагаемите останки от Ковчега. И сега те твърдят, че "пробите съдържат глина и морски материали, както и морски дарове". Те са на около 5500 години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com