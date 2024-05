Байдън пусна неочаквана обява за работа. Дава $85 000

Белият дом пусна необичайна обява за работа.

Както демократите, така и републиканците в САЩ са правили многократни опити за показване на чувство за хумор в интернет, които в повечето случаи са завършвали с фиаско. Кампанията за преизбиране на президента Джо Байдън, която е изградила стабилно интернет присъствие досега, ще продължи да опитва в този дух. Според любопитна обява за работа, се търси „меме мениджър“, който да се занимава с „ежедневните акции по ангажиране на най-популярното интернет съдържание и страници с мемета“. Позицията идва със заплата до $85 000.

Nah, he is just a kiss ass flunky paid to post. Senile decrepit has nothing to run on. Meanwhile he advertises for a meme manager and the other sides memes write themselves. It’s hilarious!! pic.twitter.com/WpsHSKhaeA