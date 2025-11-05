11-годишното момиче, което помоли Путин да върне ранения ѝ чичо (който беше изпратен на фронта) в болницата, вече е било загубило баща си във войната в Украйна.

Трагедията на семейството, причинена от войната, започната от Путин, се оказа далеч по-мащабна, отколкото се смяташе досега.

Момиченцето зададе следния неудобен въпрос на Путин: „В момента на фронта е един мой чичо. Той беше ранен в ръката – беше в болницата и не го лекуват. Сега го изпращат на мисия. Бих искал да бъде преместен в добра болница в Русия.“

Бащата на Кира, Владимир Пименов, е бил мобилизиран през септември 2022 г. и е починал през пролетта на 2024 г. близо до Горловка.

Преди войната е работил за Федералната служба за изпълнение на наказателните задължения и петролни компании. Той е бил на 36 години.

Момичето живее в Новосибирск с майка си и по-малката си сестра. Чичо ѝ, Антон Фисюра, за когото е помолила за помощ, е бил готвач и управител на кафене преди войната. Сега, въпреки че е ранен, той е изпратен обратно на фронта.

Историята на Кира Пименова резонира: за първи път от старта на войната руският президент е изправен пред въпрос, който не може да бъде пренебрегнат с обичайната реторика за „подкрепа на бойците“.

Тази среща бележи рядък публичен случай, когато официално санкционирано „патриотично събитие“ завършва с демонстрация на „неудобната истина“, която Кремъл толкова активно крие от руския народ.

Нещо повече, огромните загуби сред руснаците вече са известни на почти всички в Русия, но те предпочитат да не говорят за това публично от страх от репресии.

Експертите подчертават уникалността на този случай: в страна, където хиляди ранени войници се завръщат на фронтовата линия без лечение, а семействата остават без подкрепа, обръщението на детето към Путин прозвуча като осъждане на системата, която самият той създаде, пише Блиц.

