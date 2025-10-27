10 души на съд заради терор над Бриджит Макрон

Започва сериозно дело срещу душмани на Първата дама на Франция.

Десет души се изправят пред съда в Париж днес и утре за сексистки кибертормоз на първата дама на Франция Брижит Макрон, срещу която се тиражира фалшива новина, твърдяща, че тя е транссексуална.

Подобна жалба семейство Макрон е завело и в САЩ срещу разпространителите на невярното твърдение там.

В съда днес ще се явят осем мъже и две жени, на възраст между 41 и 60 години. Подозира се, че те са изрекли по адрес на първата дама злонамерени думи, касаещи пола и сексуалността й и че са асимилирали разликата във възрастта между нея и президента Макрон с педофилия, се казва изявление на прокуратурата на Париж.

Фалшивата новина се зароди още с избирането на Макрон за президент преди осем години. Тя доби и особена популярност в САЩ, където президентската двойка съди подкастърката и привърженичка на Доналд Тръмп - Кендис Оуънс за разпространяване на неверни твърдения.

Много от съдените днес в Париж за кибертормоз са споделили публикации на Оуънс, която има милиони абонати в социалните мрежи и която е и авторка на серия от видеа, озаглавена "Да стане Брижит". Така например някои от обвиняемите са постнали фалшифицирана страница на сп. "Тайм", на която се вижда Брижит Макрон, избрана за "мъж на годината". Друг обвиняем пък е твърдял, че 2000 души са готови да обиколят къщите в Амиен - родното място на семейство Макрон - за да разберат какво се крие зад "случая с Брижит Макрон".

До делото се стигна след жалба на Брижит Макрон през август миналата година, която доведе до серия от арести.

