Звезден трансфер в Манчестър Юнайтед

Нападателят ще подпише договор с "червените дяволи" до края на сезон 2029-2030

07 авг 25 | 18:38
Агенция Стандарт

Манчестър Юнайтед договори трансфера на Бенямин Шешко от РБ Лайпциг, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в четвъртък. Двата клуба са уточнили преминаването на 22-годишният нападател, който ще подпише договор с "червените дяволи", до края на сезон 2029-2030.

20-кратните шампиони на Англия подобриха офертата си и ще платят 76.5 милиона евро плюс бонуси от 8.5 милиона за словенския национал.

Във вторник Шешко заяви, че иска да премине в Манчестър Юнайтед. Германците вече приеха оферта от страна на Нюкасъл от над 80 милиона евро, но Шешко ясно заяви, че иска да играе само за "червените дяволи".

Очаква се словенецът да пристигне в Манчестър още тази вечер.

