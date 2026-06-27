Ясни са още 1/16 финални двойки на Мондиал

28 от общо 32-та отбора, които ще играят на 1/16-финалите са известни, а освен това знаем 9 от мачовете, които ни предстоят в първата елиминационна фаза.
Новите, които научихме, са Германия - Парагвай, Франция - Швеция, Кот д'Ивоар - Норвегия, Аржентина - Кабо Верде и Австралия - Египет.
Група "А": Мексико и ЮАР
Група "В": Швейцария, Канада и Босна и Херцеговина
Група "С": Бразилия и Мароко
Група "D": САЩ, Австралия и Парагвай
Група "Е": Германия, Кот д'Ивоар и Еквадор
Група "F": Нидерладния, Япония и Швеция
Група "I": Франция, Норвегия и Сенегал
Група "J": Аржентина
Група "K": Колумбия и Поругалия
Група "L": Англия и Гана
Останалите четири отбора в елиминациите почти на 100% ще са някои измежду следните шест: Иран, Хърватия, Южна Корея, Австрия, Алжир и ДР Конго.
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