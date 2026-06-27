Ясни са още 1/16 финални двойки на Мондиал

28 от общо 32-та отбора, които ще играят на 1/16-финалите са известни, а освен това знаем 9 от мачовете, които ни предстоят в първата елиминационна фаза.

Новите, които научихме, са Германия - Парагвай, Франция - Швеция, Кот д'Ивоар - Норвегия, Аржентина - Кабо Верде и Австралия - Египет.

Група "А": Мексико и ЮАР

Група "В": Швейцария, Канада и Босна и Херцеговина

Група "С": Бразилия и Мароко

Група "D": САЩ, Австралия и Парагвай

Група "Е": Германия, Кот д'Ивоар и Еквадор

Група "F": Нидерладния, Япония и Швеция

Група "I": Франция, Норвегия и Сенегал

Група "J": Аржентина

Група "K": Колумбия и Поругалия

Група "L": Англия и Гана

Останалите четири отбора в елиминациите почти на 100% ще са някои измежду следните шест: Иран, Хърватия, Южна Корея, Австрия, Алжир и ДР Конго.

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