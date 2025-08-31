Спорт

Веласкес взе ключово решение за Левски

За мача от 7-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948

31 авг 25 | 14:30
Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 7-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е днес от 19:15 часа. Сините са без Фабио Лима, Карлос Охене и Патрик Мислович.

Групата на сините:

Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Вендерсон Цунами, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

 

