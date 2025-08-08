Важна новина за Веласкес

Старши треньорът Хулио Веласкес ще говори пред медиите преди двубоя на Левски от четвъртия кръг на българската футболна efbet Лига срещу Спартак (Варна). Брифингът е насрочен за събота, 9 август, в 16:00 часа.

Пресконференцията ще бъде предавана на живо в официалните страници на клуба във Фейсбук и YouTube. Тренировката на представителния отбор на Левски в събота започва в 19:00 часа и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите.

Вчера Левски победи Сабах с 1:0 в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

