В последните секунди! Левски надви "Сабах"

Левски успя да навие Сабах в последните секунди с 1:0, пред препълнения стадион "Георги Аспарухов" в първата среща от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Големият герой е Борислав Рупанов, който влезе като резерва и се разписа с глава в осмата минута на добавеното време.

"Сините" могат да съжаляват, че не взеха по-комфорна преднина преди реванша в Баку. Футболистите на Хулио Веласкес тотално доминираха, но пропуснаха доста положения. Попадение на Гашпер Търдин беше отменено заради засада.

Треньорът на "сините" Хулио Веласкес не можа да разчита на Георги Костадинов, който не е напълно възстановен след контузия. Мястото на Мечката сред титулярите зае Асен Митков. Младежкият национал си партнираше в средата на терена с Гашпер Търдин, а пред тях беше Евертон Бала. По крилата атакуваха капитанът Марин Петков и Радослав Кирилов, а на върха на атаката бе Мустафа Сангаре.

Победителят от дуела Левски - Сабах ще се изправи срещу АЗ Алкмаар или Вадуц от Лихтенщайн в плейофния кръг, в който ще се определи кой отбор ще се класира за основната фаза на Лигата на конференциите. Нидерландците спечелиха първата среща тази вечер с 3:0.

