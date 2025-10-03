Конър Макгрегър обяви голямата новина!

Конър Макгрегър се завръща.

Ирландецът сам обяви, че е подписал договор и ще участва на грандиозната бойна галавечер на 4 юли в двора на Белия дом. Събитието ще събере всички големи звезди, като е по случай националния празник на САЩ.

Макгрегър заяви, че всичко е уредено и даже обяви, че вече стартира тренировъчни си лагер, за да бъде в оптимална форма.

"Не ме търсете, изключвам си телефона. Екипът ми знае къде ще се готвя. Искам да се завърна по-силен от преди", написа Конър. Той не се е бил от 2021-ва и определено ще е интересно как ще изглежда в октагона. Все още не е ясен съперникът му, като повече информация се очаква скоро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com