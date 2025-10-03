Конър Макгрегър обяви голямата новина!

Конър Макгрегър се завръща.
Ирландецът сам обяви, че е подписал договор и ще участва на грандиозната бойна галавечер на 4 юли в двора на Белия дом. Събитието ще събере всички големи звезди, като е по случай националния празник на САЩ.
Макгрегър заяви, че всичко е уредено и даже обяви, че вече стартира тренировъчни си лагер, за да бъде в оптимална форма.
"Не ме търсете, изключвам си телефона. Екипът ми знае къде ще се готвя. Искам да се завърна по-силен от преди", написа Конър.
Той не се е бил от 2021-ва и определено ще е интересно как ще изглежда в октагона.
Все още не е ясен съперникът му, като повече информация се очаква скоро.
