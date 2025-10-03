Рязък обрат. Какво ще прави Ямал срещу България

Звездата на Барселона Ламин Ямал пак е с контузия в слабините.

Тя ще му попречи да играе в следващите две или три седмици, пише каталунският вестник "Мундо Депортиво". Новината е потвърдена и от Барселона.

Така Ламин Ямал няма да играе за Испания в световната квалификация срещу България във Валядолид на 14 октомври.

По-рано през деня 18-годишният нападател попадна в разширение състава на испанския селекционер Луис Де ла Фунте, но в крайна сметка той ще отпадне и може би ще бъде заменен от някого.

Ямал ще пропусне мача на Барселона срещу Севиля тази неделя. Крилото не игра около три седмици за Барселона, като се върна в игра срещу Реал Сосиедад, а след това бе в състава и срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Именно в мача срещу френския отбор той е получил нови болки в областта на слабините.

Участието на Ламин Ямал срещу Жирона на 18 октомври също е под въпрос, както и не е сигурно дали ще се върне на терена срещу Олимпиакос в Шампионската лига на 21 октомври. Идеята е той да се възстанови напълно за Ел Класико срещу Реал Мадрид на 26 октомври.

