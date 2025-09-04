Трент проговори за бягството от Ливърпул

Защитникът на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд призна, че решението да напусне Ливърпул е било едно от най-трудните в живота му. Той обаче е на мнение, че е постъпил правилно като е преминал в Реал Мадрид.

Ето какво още каза английският национал пред GQ Spain:

"Това беше едно от най-трудните решения в живота ми. Ливърпул е моят дом, той ме направи това, което съм. Но Мадрид се почувства като правилният ход в точния момент.

Беше амбиция и лично желание за промяна. Да се ​​изпробвам в нова среда. Разбира се, наследството на Реал Мадрид е неоспоримо. Но това, което ме привлече още повече, беше амбицията и желанието ми да се изпробвам в нова среда.

"Това е предизвикателство, но го приемам. Да играеш на "Бернабеу" е свещено. Чувстваш тежестта на фланелката, но това е, което те кара да дадеш всичко от себе си".

