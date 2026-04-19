Тежка драма в Англия! Сити настига Арсенал

Вече 22 години след последната си титла във Висшата лига, напът ли е Арсенал да изживее още един кошмар?

Манчестър Сити измъкна 2:1 срещу Арсенал в голямото дерби от Висшата лига и така се доближи само на 3 точки от съперника, като има и мач по-малко. Така интригата за титлата е още по-голяма, но хората на Пеп Гуардиола държат всичко в ръцете си.

Двубоят на „Етихад” бе изключително динамичен и интересен. Двата тима си размениха по един гол в началото, преди след почивката Ерлинг Холанд да донесе успеха.

Артилеристите обаче играха силно и заслужаваха да вземат поне точка, след като удариха 2 греди, а и Кай Хаверц изпусна 2 отлични други положения.

Домакините започнаха добре и Холанд притисна сериозно Рая, който все пак успя да изчисти. Малко след това Сити почти вкара. О’Райли стигна до аутлинията и центрира, но подаването бе блокирано. Топката обаче попадна в Шерки, който стреля, а Габриел отклони с рамо, след което топката се отби в гредата и бе уловена от Рая. Страхотен късмет за Арсенал.

Артилеристите отговориха с корнери, които не донесоха нищо, след което обаче стана интересно. В 16-ата минута Нунеш отклони една топка в краката на Шерки, който се разходи между няколко съперници и майсторски стреля по земя към далечния ъгъл, за да открие.

Домакините ликуваха, но не задълго и то благодарение на Джанлуиджи Донарума. Топката бе върната от тъч към вратаря на Сити, който обаче се забави при изчистването и Хаверц го притисна. Когато италианецът изрита топката съперникът му протегна крак и отклони в мрежата за ужас на Гражданите – 1:1.

Гуардиола се хвана за главата, а случилото се отрази на домакините, които позагубиха предимството си в следващите минути, но мачът остана напрегнат. Холанд не успя да стреля както трябва, а Гехи отправи удар с глава, но не затрудни Рая. Донарума пък отново изправи на нокти феновете преди да подаде към съотборник при изнасянето.

Минути преди почивката Хусанов изпревари Хаверц при едно центриране на Москера, а на другия край Инкапие блокира самоотвержено опасен удар по диагонала на Семеньо, като в крайна сметка паузата дойде при равенство.

Веднага след нея при един корнер за домакините удар на Шерки бе блокиран, а топката попадна в краката на Холанд, който от добра позиция стреля в гредата и Арсенал оцеля. Малко след това Доку не затрудни Рая, преди в 59-ата минута Донарума да спаси домакините. Хаверц излезе сам срещу него, но италианецът се справи, а след това Хусанов изби. Последва опасен удар на Еберечи Езе, но топката срещна гредата и домакините си отдъхнаха.

Мачът обаче бе страхотен и след като Сити оцеля си върна водачеството. О’Райли размени пасове с Доку, след което намери Родри, а той подаде на Холанд. Норвежецът се справи с Габриел и прати топката в далечния ъгъл, за да взриви „Етихад”.

Късметът пак се усмихна на Сити в 73-ата минута, когато след свободен удар Йодегор намери Габриел, който засече с глава, а след рикошет в О’Райли топката се отби в гредата. Минути след това Холанд и Габриел се сдърпаха, но бяха успокоени с по един жълт картон.

Арсенал опита да натисне до края и големият шанс дойде в 95-ата минута. Тросар центрира перфектно и сложи топката на главата на Хаверц, който обаче я прати малко над гредата. Страхотен шанс, но радостта остана за домакините.





